Preço da gasolina tem queda de até 40 centavos em Cachoeiro Crédito: Divulgação

Os motoristas de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, já perceberam a diferença positiva na hora de encher o tanque dos veículos. Isso porque a redução do preço do litro de gasolina está entre 30 e 40 centavos. No mês de maio, a gasolina comum custava bem perto de R$5,00 o litro.

O Procon explica que a redução é devido a um repasse do Governo Federal, mas que Cachoeiro também conta com um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que determina o teto de 20% de lucro para os postos. “O TAC firmado pelo Ministério Público determina que mesmo havendo aumento ou diminuição no preço dos combustíveis, os postos têm que respeitar o lucro de até 20%”, explica Ricardo Fonseca, gerente de fiscalização do Procon.

Para Adriana Inácio, que usa o carro para trabalho, a redução é motivo para comemorar. “Uso muito o carro, tanto em Cachoeiro, como em cidades vizinhas. Chego a gastar R$ 200,00 por semana e essa redução ajuda e faz a diferença.”

Em um posto de Cachoeiro, o combustível acabou nesta terça (04), mas o gerente Flavio Costa disse que a reposição virá com redução no preço. “O próximo combustível que chegar agora vai vir com a redução da refinaria e alguns postos podem conseguir reduzir ainda mais o preço.”