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Prédio abandonado

Posto policial na ES 490 completa um ano fechado em Itapemirim

O local foi fechado em outubro de 2018 com a previsão de retornar o funcionamento durante o verão, mas isso não aconteceu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 16:15

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 16:15

Posto policial na ES 490 completa um ano fechado e prédio está abandonado Crédito: TV Gazeta Sul
A Rodovia ES 490, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, na Região Sul do Estado, é uma das principais rotas para quem vai ao litoral, principalmente, durante a alta temporada. Até no ano passado, funcionava na rodovia um posto da Polícia Rodoviária Estadual, que agora está abandonado e preocupa quem passa pelo local em Itapemirim.
O local que fica na região de Paineiras, no município de Itapemirim, foi fechado em outubro de 2018 e, agora, além de desativado, está abandonado e qualquer pessoa consegue acessar o interior das salas, inclusive, alguns objetos de uso pessoal, como escova dental, travesseiro e peças de roupa, já foram encontrados. 
Posto policial na ES 490 completa um ano fechado e prédio está abandonado Crédito: TV Gazeta Sul
Inaugurado em 1998, o posto serviu de base para os policiais que fazem patrulhamento e blitz na região. Em outubro do ano passado, quando o local foi desativado, a Polícia Militar disse que o fechamento era momentâneo e que voltaria a funcionar durante o verão, mas isso não aconteceu.
Quem mora ou passa pelo local, reclama da situação. Isso é um patrimônio público e é um absurdo. A gente que trabalha e mora aqui na região lamenta que ao invés de ter a polícia para ter segurança, está tudo abandonado, falou o funcionário público Cristiano Campos.
Estamos aqui esperando alguma coisa, porque estamos no meio do nada. Quem vai ajudar a gente? Só Deus mesmo. Podia voltar a funcionar, completou outro morador, o Davi Lucas da Silva.
Posto policial na ES 490 completa um ano fechado e prédio está abandonado Crédito: TV Gazeta Sul
A Polícia Militar informou que não há previsão para a reabertura do posto, no entanto, ressalta que a ausência do posto é suprida por ações de policiamento ostensivo, como abordagens e cercos táticos realizadas diariamente na região.
A PM lembra que é muito importante que uma viatura seja acionada, via 190, imediatamente em caso de suspeita ou crime em andamento e que moradores e comerciantes também podem colaborar com o trabalho da polícia denunciando através do disque-denúncia (181) ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos.

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