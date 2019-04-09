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BR 482

Ponte provisória será instalada pelo Exército em Guaçuí nos próximos dias

A ponte atual da BR 482 foi interditada pelo Dnit no dia 25 de fevereiro deste ano. Há risco de desabamento da estrutura

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 15:01

Publicado em 

09 abr 2019 às 15:01
Uma ponte provisória será instalada no local da Ponte do Aésion, localizada no quilômetro 109 da BR 482, em Guaçuí, que dá acesso ao município de Dores do Rio Preto. Ela foi totalmente interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Defesa Civil de Guaçuí no dia 25 de fevereiro deste ano. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, há risco de desabamento.
Segundo a prefeitura de Guaçuí, um comboio do Batalhão de Engenharia do Exército do Rio de Janeiro – composto por carretas bitrem e outros veículos – chegou na tarde desta segunda-feira (8) trazendo a ponte móvel que será instalada ao lado da estrutura antiga.
A ponte provisória do Batalhão de Engenharia do Exército, segundo informações do Dnit, deve ser montada em um prazo de 10 a 15 dias, dependendo das condições meteorológicas. E depois de montada, deve permanecer no local atá a recuperação da ponte interditada, na BR482.
Desvio
Segundo a PRF, para acessar a estrada vicinal que dá acesso à rodovia, a rota deve passar pelos bairros Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores. A mesma estrada também pode servir de desvio para quem se dirige ao município de Guaçuí.

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