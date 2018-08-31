Policial foi assassinado na frente da esposa e da filha em Cachoeiro

A esposa e a filha de cinco anos do policial civil Elias Borrette Mariano estavam dentro de casa no momento em que ele foi assassinado. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (31) na Rua Ana Campos, no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o investigador morreu antes de ser socorrido.
A polícia acredita que o atirador entrou pelos fundos da residência pulando o muro. Logo após efetuar os disparos, ele fugiu na viatura descaracterizada que o policial usava para trabalhar, um Ford Fiesta Sedan. o veículo foi abandonado a nove quilômetros de distância, no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua.
A esposa do policial passou mal e foi levada para um hospital particular, onde permaneceu internada até a manhã desta sexta. Após ser liberada, ela foi encaminhada para a delegacia, para prestar depoimento.
VIZINHO OUVIU TIROS
O polidor Maurício Lima é vizinho da família e estava indo dormir quando ouviu os disparos. Estava indo deitar e só escutei os disparos e mais nada. Ela (a esposa) veio aqui do lado de fora, estava gritando e o bandido já tinha ido. Ele (policial) morava aqui há muitos anos e era um cara bom, uma boa pessoa. Cedo nós brincamos. Fico muito triste, era um vizinho que não perturbava ninguém. Todo mundo na rua gostava dele. Vai fazer muita falta, contou.
O delegado Faustino Antunes revelou que as investigações iniciaram logo após o crime. Várias equipes estão mobilizadas desde a madrugada analisando e checando as denúncias dada a covardia do crime. Estamos aguardando os laudos, disse.
O corpo de Elias foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
PRISÃO
Um suspeito foi detido durante uma operação conjunta montada entre as polícias Civil e Militar. Ele, que ainda não teve o nome divulgado, foi localizado na região central de Muqui e conduzido para a 7ª delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.
Policial foi assassinado na frente da esposa e da filha em Cachoeiro