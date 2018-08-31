Policial foi assassinado na frente da esposa e da filha em Cachoeiro

Elias Borrete Mariano (em destaque) foi assassinado em casa Crédito: Gustavo Ribeiro/Reprodução

A esposa e a filha de cinco anos do policial civil Elias Borrette Mariano estavam dentro de casa no momento em que ele foi assassinado. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (31) na Rua Ana Campos, no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o investigador morreu antes de ser socorrido.

A polícia acredita que o atirador entrou pelos fundos da residência pulando o muro. Logo após efetuar os disparos, ele fugiu na viatura descaracterizada que o policial usava para trabalhar, um Ford Fiesta Sedan. o veículo foi abandonado a nove quilômetros de distância, no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua.

A esposa do policial passou mal e foi levada para um hospital particular, onde permaneceu internada até a manhã desta sexta. Após ser liberada, ela foi encaminhada para a delegacia, para prestar depoimento.

VIZINHO OUVIU TIROS

O polidor Maurício Lima é vizinho da família e estava indo dormir quando ouviu os disparos. Estava indo deitar e só escutei os disparos e mais nada. Ela (a esposa) veio aqui do lado de fora, estava gritando e o bandido já tinha ido. Ele (policial) morava aqui há muitos anos e era um cara bom, uma boa pessoa. Cedo nós brincamos. Fico muito triste, era um vizinho que não perturbava ninguém. Todo mundo na rua gostava dele. Vai fazer muita falta, contou.

O delegado Faustino Antunes revelou que as investigações iniciaram logo após o crime. Várias equipes estão mobilizadas desde a madrugada analisando e checando as denúncias dada a covardia do crime. Estamos aguardando os laudos, disse.

O corpo de Elias foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

PRISÃO

Um suspeito foi detido durante uma operação conjunta montada entre as polícias Civil e Militar. Ele, que ainda não teve o nome divulgado, foi localizado na região central de Muqui e conduzido para a 7ª delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.