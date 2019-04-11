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Polícia

Polícia divulga retrato falado de suspeito de sequestro em Irupi

Denúncias podem ser feitas pelo 181

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 17:24

Publicado em 

11 abr 2019 às 17:24
A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (11) o retrato falado do suspeito que assaltou uma casa, roubou um carro e sequestrou uma mulher e o filho dela. O crime foi na tarde da última terça-feira (9) em Irupi, na região do Caparaó. Na fuga ele ainda sequestrou uma jovem de 22 anos. As vítimas conseguiram escapar após a gasolina do carro acabar.
O crime causou comoção entre os moradores da região do Caparaó. O caso teve início na zona rural de Irupi. Uma dona de casa e o filho de 6 anos foram abordados dentro de casa, enquanto o marido trabalhava. Ela e o filho foram obrigados a seguir com o sequestrador no carro da família, um Fiat Uno. Após acabar a gasolina do veículo, as vítimas conseguiram escapar e pedir resgate.
Elas foram encontradas a salvo no município de Ibatiba na localidade de Alto Batatinha, na comunidade de Santa Clara. O delegado Cláudio Rodrigues  explicou que o retrato falado foi feito por peritos da Polícia Civil.
As vítimas realizam exame de corpo delito. Denúncias podem ser feitas pelo 181, não é necessário se identificar.

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