Polícia divulga retrato falado de suspeito de sequestro em Irupi

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (11) o retrato falado do suspeito que assaltou uma casa, roubou um carro e sequestrou uma mulher e o filho dela. O crime foi na tarde da última terça-feira (9) em Irupi, na região do Caparaó. Na fuga ele ainda sequestrou uma jovem de 22 anos. As vítimas conseguiram escapar após a gasolina do carro acabar.

O crime causou comoção entre os moradores da região do Caparaó. O caso teve início na zona rural de Irupi. Uma dona de casa e o filho de 6 anos foram abordados dentro de casa, enquanto o marido trabalhava. Ela e o filho foram obrigados a seguir com o sequestrador no carro da família, um Fiat Uno. Após acabar a gasolina do veículo, as vítimas conseguiram escapar e pedir resgate.

Elas foram encontradas a salvo no município de Ibatiba na localidade de Alto Batatinha, na comunidade de Santa Clara. O delegado Cláudio Rodrigues explicou que o retrato falado foi feito por peritos da Polícia Civil.