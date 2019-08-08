Polícia apreende drogas em Alegre, Cachoeiro e Rio Novo do Sul

Polícia Militar realizou nesta quarta-feira (07) a apreensão de drogas e materiais para comercialização em três municípios do Sul do Estado. As ações foram em Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul e resultaram na prisão de três homens e uma mulher, além da apreensão de um adolescente. realizou nesta quarta-feira (07) a apreensão de drogas e materiais para comercialização em três municípios do Sul do Estado. As ações foram eme resultaram na prisão de três homens e uma mulher, além da apreensão de um adolescente.

ALEGRE

Em Alegre, na abordagem de Jeanderson do Santos Oliveira, de 21 anos, foi localizado uma bucha de maconha e uma quantia de R$ 66,00.

Com base em denúncias, os militares encontraram escondido em um matagal, próximo à residência dele, 20 buchas de maconha, embaladas para comercialização, três pedras pequenas de crack também embaladas para venda e duas pedras maiores, além de balança de precisão e sacolas para embalar a droga.

No local, a polícia também deteu Ilson Pedro de Oliveira Vargas, de 18 anos, por estar associado à comercialização. Os dois e o material foram conduzidos à Delegacia de Alegre. Segundo a polícia, Jeanderson já foi preso por tráfico em 2018.

RIO NOVO DO SUL

Já em Rio Novo do Sul, a apreensão foi no bairro Santo Antônio, e a ação aconteceu após uma denúncia anônima. Um adolescente, de 15 anos, foi abordado com 40 pedras de crack, um cigarro de maconha e R$ 53,00, e uma mulher, de 22 anos, foi presa com 42 pedras de crack, 17 buchas de maconha e R$ 320,00. Os dois foram apresentados na Delegacia de Itapemirim.

CACHOEIRO