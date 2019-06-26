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Crime Ambiental

PM flagra obra em área de preservação em Dores do Rio Preto

O serviço foi paralisado e registrado na Delegacia de Polícia Civil

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 13:07

Publicado em 

26 jun 2019 às 13:07
A Polícia Militar Ambiental flagrou, na tarde desta terça-feira (25), uma degradação em Área de Preservação Permanente, próximo a um curso d’água, em uma propriedade rural localizada em Córrego Frio, na zona rural de Dores do Rio Preto, no Sul do Estado.
O flagrante aconteceu durante policiamento preventivo de rotina e os funcionários que atuavam no local, foram detidos. O dono da propriedade informou depois, por telefone, que contratou o serviço de terraplanagem e que não tinha nenhuma autorização do órgão competente.
Segunda a Polícia Ambiental, a terra movimentada foi lançada a três metros do curso d'água, danificando uma área de aproximadamente 300m². O serviço foi paralisado e a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.
A Polícia Ambiental orienta que antes de realizar qualquer intervenção próxima aos recursos hídricos, o proprietário deve se orientar com os órgãos ambientais para aquisição da Licença Ambiental.

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