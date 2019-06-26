PM flagra obra em área de preservação em Dores do Rio Preto

A Polícia Militar Ambiental flagrou, na tarde desta terça-feira (25), uma degradação em Área de Preservação Permanente, próximo a um curso d’água, em uma propriedade rural localizada em Córrego Frio, na zona rural de Dores do Rio Preto, no Sul do Estado.

O flagrante aconteceu durante policiamento preventivo de rotina e os funcionários que atuavam no local, foram detidos. O dono da propriedade informou depois, por telefone, que contratou o serviço de terraplanagem e que não tinha nenhuma autorização do órgão competente.

Segunda a Polícia Ambiental, a terra movimentada foi lançada a três metros do curso d'água, danificando uma área de aproximadamente 300m². O serviço foi paralisado e a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.