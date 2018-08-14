Pescadores ficam à deriva e são resgatados em Marataízes

Fábio (vermelho) e Janilson (verde) à bordo do barco 'Ester presente de Deus' durante uma pescaria Crédito: Reprodução- Facebook

Dois pescadores foram resgatados após ficarem quase duas horas à deriva no alto-mar em Marataízes, no Litoral Sul, na noite desta segunda-feira (14). O barco 'Ester presente de Deus' foi atingido por uma onda forte que quebrou o fundo da embarcação, que acabou afundando.

A artesã Regina Bourguignon, de 51 anos, contou que o seu esposo, Janilson Bourguignon, de 50 anos, e outro pescador, saíram por volta de 12h30 desta segunda-feira de Piúma, onde moram, e voltariam para casa na manhã desta terça-feira (14), mas por volta de 17h30 aconteceu o acidente.

“Ele disse que veio uma onda forte, bateu, levantou o barco e quando desceu bateu no mar com tudo e estourou por baixo. O marinheiro conseguiu ligar para um amigo que já havia pescado com eles e, nesse meio tempo, quando o barco estava afundando, ele me ligou e me pediu para orar, pois o barco estava afundando. Fiquei desesperada. Eles achavam que o socorro não chegaria a tempo”, contou.

Regina ainda contou que, após o barco afundar, o marinheiro colocou um colete salva vidas e Janilson segurou em um isopor aguardando o socorro chegar. “Eles ficaram 1h30 à deriva. Quando o socorro chegou onde eles estavam já estava tudo escuro e só conseguiu achar eles por que tinha uma luz piscando”, explicou.

Ela ainda disse que, durante todo o período do resgate, convidou pessoas de sua igreja para orar. “Liguei para o pastor, fizemos uma vigília de oração e o Senhor nos deu a benção e a vitória de que eles conseguiram voltar com vida”, finalizou.

O barco Ester presente de Deus recebeu este nome para homenagear a filha de Janilson e de Regina que hoje tem 13 anos. Eles adquiriram a embarcação há aproximadamente dez anos. Um grupo de pescadores em cinco barcos seguiu para o local do naufrágio na manhã desta terça-feira (14) para tentar recuperar o barco.

MARINHA

A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, participa que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) informou, por meio de nota, que recebeu a informação, na noite desta segunda-feira (13), de que o barco de pesca "Ester Presente de Deus" naufragou a cerca de 13 quilômetros da costa de Marataízes, no sul do Estado.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), os dois tripulantes do barco de pesca foram resgatados lúcidos e sem ferimentos pela embarcação "Deus de Milagres".

As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em Inquérito a ser instaurado pela MB."