Pelo menos um veículo é furtado ou roubado por dia em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Somente no primeiro trimestre deste ano, 127 casos foram registrados ante 135 no mesmo período do ano passado, uma queda de aproximadamente 6%, mas a foi a quinta com mais roubos e furtos de veículos no Estado e a primeira na Região Sul.

A cada hora uma pessoa tem o veículo roubado ou furtado no Espírito Santo. Em 2018 foram 8.848 registros segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Apesar da queda em Cachoeiro, ainda são muitas as vítimas dos bandidos e quem mora na cidade tem medo de deixar o carro estacionado nas ruas.

Lorrayne Soares Dias mora em Venda Nova do Imigrante e teve o carro furtado no mês de fevereiro no bairro Recanto, em Cachoeiro. A ação dos bandidos foi flagrada por câmeras de monitoramento. As imagens mostram que o ladrão chega e tenta abrir a porta. Outro motorista estaciona bem na frente e não percebe a ação do criminoso, que disfarça tentando abrir o porta-malas, dá a volta, mas depois consegue abrir a porta do motorista. O bandido entrou no carro, ligou e saiu.

Lorrayne contou que estava em Cachoeiro para dar entrada no seguro desemprego. “Eu deixei minha bolsa dentro do carro com o dinheiro com medo de ser roubada na rua, daí o homem levou bolsa com chave de casa, documentos e tinham muitos pertences dentro do carro”, disse.

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