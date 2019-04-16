Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Pelo menos um veículo é furtado ou roubado por dia em Cachoeiro

Os moradores têm medo de deixar os veículos estacionados em ruas desertas

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 15:54

Publicado em 

16 abr 2019 às 15:54
Pelo menos um veículo é furtado ou roubado por dia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Somente no primeiro trimestre deste ano, 127 casos foram registrados ante 135 no mesmo período do ano passado, uma queda de aproximadamente 6%, mas a foi a quinta com mais roubos e furtos de veículos no Estado e a primeira na Região Sul.
A cada hora uma pessoa tem o veículo roubado ou furtado no Espírito Santo. Em 2018 foram 8.848 registros segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Apesar da queda em Cachoeiro, ainda são muitas as vítimas dos bandidos e quem mora na cidade tem medo de deixar o carro estacionado nas ruas.
Lorrayne Soares Dias mora em Venda Nova do Imigrante e teve o carro furtado no mês de fevereiro no bairro Recanto, em Cachoeiro. A ação dos bandidos foi flagrada por câmeras de monitoramento. As imagens mostram que o ladrão chega e tenta abrir a porta. Outro motorista estaciona bem na frente e não percebe a ação do criminoso, que disfarça tentando abrir o porta-malas, dá a volta, mas depois consegue abrir a porta do motorista. O bandido entrou no carro, ligou e saiu.
Lorrayne contou que estava em Cachoeiro para dar entrada no seguro desemprego. “Eu deixei minha bolsa dentro do carro com o dinheiro com medo de ser roubada na rua, daí o homem levou bolsa com chave de casa, documentos e tinham muitos pertences dentro do carro”, disse.
OS NÚMEROS
Foram 456 registros de furto/roubo de veículos durante todo ano de 2018, em média 38 veículos foram levados por bandidos todo mês. Em 2017 foram 547 registros. Em 2019, até o momento, 65 veículos foram recuperados e, em 2018, 72.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

veículos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados