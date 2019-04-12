Operação investiga fraude na compra de maquinário em Vargem Alta

Operação Quimera acontece em Vargem Alta, no sul do Espírito Santo Crédito: Geisy Gomes

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul), cumpre nesta sexta-feira (12) dois mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão em Vargem Alta , no Sul do Espírito Santo.

Foram presos o policial civil aposentado Alexander Pedruzzi Robles, que foi candidato a prefeito nas eleições de 2012 e o ex-secretário de administração Altair Franco de Moraes.

As ações fazem parte da "Operação Quimera", que investiga uma organização criminosa no município de Vargem Alta. Segundo as investigações, o grupo fraudava a aquisição de serviços e peças para veículos e máquinas públicas da prefeitura municipal.

A operação conta com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e das Polícia Militar e Civil. A 3ª Vara Criminal da Justiça Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, em substituição ao Juízo de Vargem Alta, foi quem deferiu as medidas.

Com informações de Geizy Gomes