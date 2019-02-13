Mulher morre em acidente na BR 482 em Alegre

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros de passeio e uma carreta na BR 482, em Alegre, Região do Caparaó. A batida aconteceu por volta das 14h50, no alto da serra, no ponto conhecido como curva do boi, próximo ao distrito de Celina.
As causas da batida ainda não foram informadas. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima Matilde Batista Lamim Oliveira, 61 anos, estava em um Volkswagen Gol, que bateu de frente com uma carreta. Ela morreu no local. Um outro Gol também se envolveu no acidente.
Outras duas vítimas, um homem e uma mulher, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. A informação dos militares é de que uma senhora havia sofrido escoriações e o homem, sofreu possível trauma na face.
Elas foram encaminhadas para hospital do município, mas o estado de saúde das vítimas não foi informado. Os bombeiros já realizaram a limpeza da pista.