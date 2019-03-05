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Violência

Mulher fica em coma após ser agredida em Dores do Rio Preto

Companheiro é o principal suspeito. Ele está foragido

Publicado em 

04 mar 2019 às 22:00

Publicado em 04 de Março de 2019 às 22:00

A vítima está internada na Casa de Caridade e Carangola, em Minas Gerais Crédito: Reprodução
Uma mulher de 36 anos ficou em coma após ser agredida pelo companheiro na madrugada desta segunda-feira (04) na localidade de Pedra Menina, zona rural de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó. O suspeito, um homem de 34 anos, abandonou a vítima nua em uma estrada. Ele fugiu e não foi localizado até o momento.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava trabalhando em um comércio. Por volta das 3 horas, fechou o estabelecimento e saiu em direção à comunidade de Furquilha do Rio com o companheiro. O irmão da vítima contou para a PM que teve um mal pressentimento e, ao ligar para o celular da vítima, quem atendeu foi o suspeito, que disse que havia brigado com ela e já estaria em Espera Feliz, onde o casal reside.
O irmão seguiu pela estrada e encontrou a vítima caída no chão sem roupas, toda ensanguentada e com o rosto transfigurado. Ela foi socorrida por dois irmãos e levada para o hospital de Espera Feliz, em Minas Gerais, mas pela gravidade dos ferimentos foi transferida para o o Hospital de Carangola.
O estado de saúde dela é estável. O suspeito ainda não foi localizado, mas ele deixou o veículo que o casal utilizava para se locomover. As causas da agressão ainda são desconhecidas.

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