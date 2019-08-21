Mulher de 53 anos é encontrada morta em casa que pegou fogo em Piúma

Uma mulher foi encontrada morta na madrugada desta quarta-feira (21), em uma residência que pegou fogo em
, no Litoral do Sul do Estado. A causa da morte de Selma Silva Lima, de 53 anos, e que morava sozinha, ainda não foi confirmada.
De acordo com o delegado que acompanha o caso, David Santana, já se sabe que o incêndio não foi acidental, mas não pode confirmar como as chamas se alastraram pela residência. Além disso, a perícia também constatou uma lesão na cabeça de Selma, por isso, a causa da morte ainda é investigada.
O delegado disse ainda que foram identificados três boletins de ocorrência da Lei da Maria da Penha, mas como a vítima não representou nenhum deles, a Polícia Civil não pode agir diante dos casos.
A polícia de Piúma investiga três suspeitos, porém não deu mais detalhes dos mesmos, já que a investigação está em curso. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio.