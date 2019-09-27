MP requer que o ES amplie número de médicos especialistas no Sul

Médico Crédito: Rawpixel / Pixabay

Por conta da grande demanda e pequeno número de médicos especialistas, pacientes que dependem do sistema público de Saúde no Sul do Estado estão enfrentando longo tempo de espera por uma consulta.

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP) pedindo com urgência a publicação de edital de concurso público no prazo de 60 dias. Na intenção de ampliar a quantidade de profissionais, o(MPES), ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP) pedindo com urgência a publicação de edital de concurso público no prazo de 60 dias.

Cachoeiro do Itapemirim, o MPES apurou que após a implementação do ponto biométrico, diversos médicos especialistas pediram aposentadoria ou exoneração dos cargos, o que gerou uma desassistência à população. Por meio da Promotoria de Justiça de, o MPES apurou que após a implementação do ponto biométrico, diversos médicos especialistas pediram aposentadoria ou exoneração dos cargos, o que gerou uma desassistência à população.

Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) não adotou medidas para suprir a carência de médicos e se limitou a abrir processos seletivos para contratação temporária, o que não impulsionou o preenchimento dos cargos vagos. O texto da ação diz ainda que anão adotou medidas para suprir a carência de médicos e se limitou a abrir processos seletivos para contratação temporária, o que não impulsionou o preenchimento dos cargos vagos.

Para se ter ideia, no ano de 2015, havia 51 médicos contratados de especialidades diversas. Já em 2019, esse número caiu para 15 profissionais.

O concurso público deve preencher os cargos de: angiologista, cardiologista, cirurgião pediátrico, gastroenterologista, hematologista, mastologista, neurologista, oncologista, psiquiatra, proctologista e radiologista para ocuparem cargos vagos no Centro Regional de Especialidades (CRE) de Cachoeiro de Itapemirim. O MP também solicitou a contratação de profissionais para suprir as vagas, de forma temporária, até que seja finalizado o concurso público.

A Justiça designou uma audiência de conciliação para o dia 17 de outubro com a Superintendência Regional de Saúde.

Outro lado

Sobre a ação civil pública, a Secretaria de Estado da Saúde disse por meio de nota que está adotando medidas para suprir a demanda por especialistas. Esclareceu que está em fase de publicação de editais de credenciamento para adquirir consultas especializadas.