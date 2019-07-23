Motorista de ônibus é agredido em Cachoeiro

Umde ônibus foi agredido no bairro São Luiz Gonzaga, em, na manhã desta terça-feira (23), enquanto estava parado no ponto final do bairro. Moradores contaram que ele estava fora do ônibus quando alguns homens chegaram e o agrediram.

O gerente de tráfego do Consórcio Novo Trans, Renato Borges, onde a vítima trabalha, disse que a empresa está dando assistência para o motorista e apurando o que ocorreu. “O que chegou ao conhecimento da empresa até este momento é que a agressão ocorreu fora do coletivo, quando ele ia para o banheiro.”