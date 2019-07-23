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Violência

Motorista de ônibus é agredido em Cachoeiro

Moradores do bairro contaram que o profissional estava fora do ônibus quando alguns homens chegaram e o agrediram

Publicado em 

23 jul 2019 às 13:59

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 13:59

Motorista de ônibus é agredido em Cachoeiro Crédito: Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul
Um motorista de ônibus foi agredido no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (23), enquanto estava parado no ponto final do bairro. Moradores contaram que ele estava fora do ônibus quando alguns homens chegaram e o agrediram.
O gerente de tráfego do Consórcio Novo Trans, Renato Borges, onde a vítima trabalha, disse que a empresa está dando assistência para o motorista e apurando o que ocorreu. “O que chegou ao conhecimento da empresa até este momento é que a agressão ocorreu fora do coletivo, quando ele ia para o banheiro.”
O horário do coletivo foi regularizado com a substituição do motorista e a vítima foi levada ao pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro, onde permanece em atendimento. A Polícia vai investigar o caso.

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