Motociclista morre em acidente com carreta e caminhões em Apiacá

A rodovia ES 297, que liga Apiacá a Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul, está completamente bloqueada. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local.

O impacto da batida foi tão forte, que a carreta fez um “L” na pista. O homem que morreu estava na motocicleta e nem chegou a ser socorrido. Ainda não há a confirmação se outras pessoas focaram feridas.