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Rodovia ES 297

Motociclista morre em acidente com carreta e caminhões em Apiacá

Por causa do acidente, a rodovia ES 297, que liga Apiacá a Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul, precisou ser bloqueada

Publicado em 

27 mai 2019 às 14:51

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 14:51

Um homem de 55 anos, ainda não identificado, morreu após um acidente entre uma carreta, dois caminhões e uma motocicleta em Apiacá, no Sul do Estado. A batida, que ocorreu por causas ainda desconhecidas, aconteceu na manhã desta segunda-feira (27).
> Acidente grave entre caminhão e van mata uma pessoa em Muqui
A rodovia ES 297, que liga Apiacá a Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul, está completamente bloqueada. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local.
O impacto da batida foi tão forte, que a carreta fez um “L” na pista. O homem que morreu estava na motocicleta e nem chegou a ser socorrido. Ainda não há a confirmação se outras pessoas focaram feridas.
 
 
 

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