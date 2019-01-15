Motociclista morre eletrocutado por fio de alta tensão em Itapemirim

Um motociclista morreu após ser eletrocutado em uma avenida da zona rural de Candéus, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 6h desta terça-feira (15).
Na ocasião, de acordo com a Polícia Militar, a vítima estava caída no chão próximo a um fio de alta tensão e o veículo - Honda CG 150 - em chamas. Esaú da Costa Câmara, de 38 anos, não resistiu à descarga elétrica e morreu no local.
Ainda segundo a PM, moradores contaram que a energia na região havia acabado momentos antes do acidente.
A companhia responsável pela distribuição de energia foi informada sobre o ocorrido e a perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A vítima era natural de Itapemirim e segundo a polícia, residia em Brejo Grande, interior do município.
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