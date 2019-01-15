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Acidente

Motociclista morre eletrocutado por fio de alta tensão em Itapemirim

A vítima foi localizada caída no chão próximo a um fio de alta tensão e o veículo estava em chamas na zona rural de Candéus
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jan 2019 às 16:51

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 16:51

Motociclista morreu em Candeus, interior de Itapemirim Crédito: Redes sociais
Um motociclista morreu após ser eletrocutado em uma avenida da zona rural de Candéus, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 6h desta terça-feira (15).
Na ocasião, de acordo com a Polícia Militar, a vítima estava caída no chão próximo a um fio de alta tensão e o veículo - Honda CG 150 - em chamas. Esaú da Costa Câmara, de 38 anos, não resistiu à descarga elétrica e morreu no local.
Ainda segundo a PM, moradores contaram que a energia na região havia acabado momentos antes do acidente.
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A companhia responsável pela distribuição de energia foi informada sobre o ocorrido e a perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A vítima era natural de Itapemirim e segundo a polícia, residia em Brejo Grande, interior do município.
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