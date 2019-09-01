Motociclista morre após bater de frente com carro em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A via interliga os municípios de Cachoeiro e Castelo. Um motociclista, ainda não identificado, morreu e uma mulher na garupa ficou ferida na tarde deste domingo (1º) ao bater com um carro na rodovia ES 166, no distrito de Conduru, em, no Sul do Estado. A via interliga os municípios de Cachoeiro e Castelo.

A batida foi por volta das 15h50, na altura da localidade de Santa Rita. Segundo a Polícia Militar, o piloto da moto teria invadido a contramão e bateu de frente com o Volkswagem Santana, que seguia no sentido contrário.

O motociclista morreu no local. Já a mulher na garupa foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Castelo. A perícia foi acionada e o corpo da vítima será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.