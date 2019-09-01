Motociclista morre após bater de frente com carro em Cachoeiro

Um motociclista, ainda não identificado, morreu e uma mulher na garupa ficou ferida na tarde deste domingo (1º) ao bater com um carro na rodovia ES 166, no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A via interliga os municípios de Cachoeiro e Castelo.
A batida foi por volta das 15h50, na altura da localidade de Santa Rita. Segundo a Polícia Militar, o piloto da moto teria invadido a contramão e bateu de frente com o Volkswagem Santana, que seguia no sentido contrário.
O motociclista morreu no local. Já a mulher na garupa foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Castelo. A perícia foi acionada e o corpo da vítima será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
No carro havia três pessoas – o motorista e duas crianças –, que não se feriram. O condutor do carro foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento.