Motociclista morre ao bater de frente com carro em Muniz Freire

Um jovem de 20 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (24) em Muniz Freire, na Região do Caparaó. Ele chegou a ser socorrido para o Santa Casa do Município.
De acordo com a Polícia Militar, Matias da Silva Souza pilotava uma motocicleta que bateu de frente com um Volkswagem Gol. Ele foi socorrido por uma ambulância para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O estado de saúde dos ocupantes do veículo não foi divulgado.
O corpo de Matias foi enterrado na manhã desta segunda-feira (25) no cemitério municipal da localidade de Amorim, onde foi velado.