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Alegre

Morre menina com câncer que teve festa feita por voluntários no ES

Laysa Mauri, de 15 anos, estava internada em hospital em Vitória após passar mal. O enterro da menina foi feito em Alegre, no Sul do Estado

Publicado em 

13 mai 2019 às 22:11

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 22:11

Laysa foi diagnosticada em 2017 Crédito: Reprodução Tv Gazeta Sul
A adolescente Laysa Mauri, de 15 anos, morreu na madrugada deste domingo (12) após dois anos lutando contra um câncer raro no intestino. A menina estava internada em Vitória, no Espírito Santo, onde fazia quimioterapia para conter a agressividade da doença. Ela foi enterrada no mesmo dia da morte, em Alegre, no Sul do Estado.
A história de Laysa causou comoção e gerou uma campanha de moradores de Alegre, onde a garota morava com a família. Com a ajuda de voluntários, uma festa de debutante foi realizada para ela há pouco mais de uma semana, no dia 4 de maio.
> Hábitos saudáveis poderiam evitar 27% dos casos de câncer
O diagnóstico de Laysa saiu quando ela tinha 13 anos, época que ficou um ano internada em um hospital e passou por inúmeras cirurgias. Uma amiga da família, que não foi identificada, contou que a morte da adolescente foi um choque para todos os familiares, mas que aconteceu após ela realizar o sonho da festa de aniversário.
FESTA ORGANIZADA DE FORMA VOLUNTÁRIA
Toda a surpresa da festa de debutante para a adolescente foi preparada por cerca de 100 pessoas, que voluntariamente fizeram doações. Na época, a menina contou que sonhava com o momento, mas que não esperava que fosse acontecer de forma tão emocionante, nem que tantos amigos e familiares colaborassem para surpreendê-la.
Laysa chegou a ficar internada na UTI de um hospital durante o tratamento contra a doença Crédito: Reprodução | TV Gazeta
"Hoje é dia de comemorar, de agradecer a Deus por eu estar aqui. Nada de lembrar daquele momento difícil. Agora é só agradecer. Me considero um milagre. Deus está presente o tempo todo na minha vida. Para quem não acredita, pode passar a acreditar, pois milagre existe", disse Laysa no dia do evento.
Para celebrar o aniversário de Laysa, uma missa foi realizada por uma padre da cidade. A igreja ficou lotada durante a cerimônia de comemoração.

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