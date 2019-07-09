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Trânsito

Moradores constroem lombada por conta própria em Cachoeiro de Itapemirim

Ação é irregular e passível de multa. Moradores dizem que pediram à prefeitura uma solução para reduzir a velocidade de veículos na rua, mas que não foram atendidos

Publicado em 

09 jul 2019 às 17:06

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 17:06

Moradores constroem quebra-molas por conta própria em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul
Os moradores da Rua Átila Vivácqua, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, construíram por conta própria um quebra-molas com intuito de reduzir a velocidade dos veículos que passam no local.
O problema é que quebra-molas só pode ser construído pelo responsável da via, no caso a prefeitura. As lombadas foram feitas sem massa asfáltica e fora dos padrões. O Conselho Nacional de Trânsito prevê até multa para quem constrói os redutores.
Apesar de ser ilegal a construção de redutores de velocidade sem autorização de órgãos responsáveis, os moradores da rua aprovaram a iniciativa. “Aqui passava muito motoqueiro correndo. Às vezes a gente estava sentado na calçada e ficava com medo. Agora melhorou bem, não passam mais correndo”, disse Sônia Cardoso.
Airton José é pedreiro e participou da construção dos quebra-molas. "Ele está com 40 x 45 cm de largura pra não ficar aquele 'baque' seco no carro. Se o carro passar devagar, não prejudica.”
A prefeitura de Cachoeiro informou que quando um morador quiser solicitar a instalação de quebra-molas, deve fazer junto à secretaria de Trânsito do município e que vai enviar técnicos ao local para tomar as providências necessárias e programar a retirada da lombada.
Vanilda de Oliveira contou que já solicitou na prefeitura, mas não foram atendidos. “A gente vai lá na prefeitura e pede, mas eles não vêm atender a gente. Estava passando os motoqueiros correndo e as crianças brincam aqui. A gente teve que fazer o quebra-mola para proteger", finalizou.

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