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Mistério

Moradora de Alfredo Chaves desaparece após ir ao enterro do ex em Cariacica

A mãe de Milena está em contato com a Polícia para confirmar todas as informações que chegam pelo telefone

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 16:28

Publicado em 

25 jun 2019 às 16:28
Moradora de Alfredo Chaves desaparece após ir ao enterro do ex-marido Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
Moradora de Alfredo Chaves, Milena Pires, de 31 anos, saiu no dia 16 de junho para participar do enterro do ex-marido, em Cariacica e não voltou mais. A família está procurando e divulgando as fotos em redes sociais.
Segundo informação de familiares, Milena estava com uma cunhada quando entrou em um carro de aplicativo para a Rodoviária de Vitória. A cunhada ficou no meio do caminho, e Milena teria seguido para pegar um ônibus para Alfredo Chaves.
Qualquer informação pode ser passada para a família pelos telefones (27) 99754-2809 e (27) 99816-1670 ou para a polícia no 181 ou 190. A mãe de Milena está em contato com a Polícia para confirmar todas as informações que chegam pelo telefone.

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