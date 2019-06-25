Moradora de Alfredo Chaves desaparece após ir ao enterro do ex em Cariacica

Moradora de Alfredo Chaves, Milena Pires, de 31 anos, saiu no dia 16 de junho para participar do enterro do ex-marido, em Cariacica e não voltou mais. A família está procurando e divulgando as fotos em redes sociais.
Segundo informação de familiares, Milena estava com uma cunhada quando entrou em um carro de aplicativo para a Rodoviária de Vitória. A cunhada ficou no meio do caminho, e Milena teria seguido para pegar um ônibus para Alfredo Chaves.
Qualquer informação pode ser passada para a família pelos telefones (27) 99754-2809 e (27) 99816-1670 ou para a polícia no 181 ou 190. A mãe de Milena está em contato com a Polícia para confirmar todas as informações que chegam pelo telefone.