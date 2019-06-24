Morador de Muqui desaparece após sair para pescar

Jovem de Muqui desaparece após sair para pescar Crédito: Arquivo Pessoal

Muqui e foi visto pela última vez próximo de Campos dos Goytacazes/RJ. João Batista de Miranda Valois, de 28 anos, está desaparecido desde a tarde deste domingo (23) tarde quando saiu para pescar com um grupo de amigos. Ele é morador dee foi visto pela última vez próximo de Campos dos Goytacazes/RJ.

João e os amigos costumam pescar no Rio Itabapoana e Rio Preto, e neste domingo houve um desentendimento entre eles. João, mais conhecido como Kiel, resolveu sair antes, mas não voltou para casa.

A vizinha e amiga da família, Jayne Floriano, disse que ele não atende mais o celular e que os familiares não sabem o motivo da discussão entre os amigos. O dono de um bar, em Rio Preto, contou que viu ele passar na garupa de uma moto, mas depois disso ninguém teve mais informação.

Kiel é pedreiro e mora com a irmã, que está muito preocupada com o irmão. Jayne contou, ainda, que a família passa por um momento difícil porque perdeu a mãe em 2017, o pai neste ano e a irmã perdeu o marido há apenas um mês.