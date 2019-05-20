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Castelo

Milhares de voluntários se reúnem para fazer festa de Corpus Christ

A festa esse ano será no dia 20 de junho

Publicado em 

20 mai 2019 às 16:11

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 16:11

Tradicionais tapetes de Corpus Christi enfeitam as ruas de Castelo nesta quinta-feira (31) Crédito: Vagner Caliman
Aproximadamente três mil voluntários se reúnem para preparar os tapetes da Festa de Corpus Christi de Castelo, no Sul do Estado. Falta um mês para o evento, mas os voluntários iniciaram o trabalho desde a última edição. Para a confecção de 1,5 km de tapete serão utilizados materiais como: palha de café, pó de café, pó de pneu, pó de serra, pedras em diversas granulações, folhas, cipreste, flores, papel, entre outros.
As reuniões para preparar os materiais acontecem, na maioria das vezes, durante as folgas. O tempo é precioso, pois ainda tem muito a ser feito. “Cada um faz uma parte. Um pega uma pedra, o outro pega o saco e já joga encima do carro e por aí vai”, disse um dos voluntários Adão Zanelato.
A festa de Corpus Cristhi de Castelo é considerada uma das maiores do país e, para organizar os trabalhos, os voluntários são divididos em grupos. “São 34 equipes. 17 para quadros e 17 para passadeiras, que são aqueles tapetes mais compridos e os quadros são os desenhos maiores e mais detalhados que põe pó de pedras mais delicado, que tem rosto mais detalhados”, contou o coordenador da montagem Bruno Salvador.
Para confecção dos tapetes serão usadas 34 toneladas de pedra, 200 sacos de pó de serra, 300 sacas de palha de café e nove mil bisnagas de pigmento coloridas que eles usam. E para que tudo saia do papel até o dia da festa, é necessário o esforço de todos.
Neide Machado e Matheus Benicam são voluntários de outra equipe que produz uma passadeira. E o que não falta é trabalho. São 15 voluntários que se revezam na montagem. “A gente está fazendo com sementes de feijão, arroz, milho, canjiquinha, uma estopa e café. Usando as sementes que a gente tem aqui na nossa região”, disse Neide.
Essa é a segunda vez que o Matheus trabalha na produção do tapete, antes ele só admirava a festa , hoje faz parte dela. “A sensação é muito boa. É melhor do que você só ver e admirar a beleza”.
A 56ª edição vai acontecer nos dias 19 e 20 de junho e é organizada pela Paróquia Nossa Senhora da Penha, em parceria com a prefeitura de Castelo. A expectativa é de que passem pela cidade aproximadamente 80 mil pessoas. O tem para esse ano é "Todos comeram e ficaram satisfeitos (Lc 9,17)".

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