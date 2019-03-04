Milhares de pessoas lotam ruas de Muqui, Sul do ES

Milhares de pessoas lotaram as ruas de Muqui na noite deste domingo (03) para curtir o tradicional Festival Muquiense do Boi Pintadinho. Doze grupos em cada dia de evento, que se inicia com o desfile de blocos. Os festejos encerram 2h da madrugada. A expectativa dos organizadores é de um público de sete mil pessoas/dia da região e de outros estados.
O primeiro boi surgiu na década de 40, na rua do Sovaco, no bairro Boa Esperança, chamava-se "Boi do Cafunço" que começou a competir com o "Boi do Bijoca". Hoje Muqui já conta com 23 grupos adultos e infantis que não só se apresentam durante o carnaval como também quando são convidados em eventos paralelos durante o ano.
Eduardo Bijoca é o organizador do bloco mais antigo, o Bijoca, que desfila há 43 anos. “O Bijoca foi fundado pelo meu pai há 47 anos. Meu pai faleceu e eu continuo com a tradição. O bloco é família”, contou.
Outro grupo formado só por mulheres, a Vaca Mocha, já se apresenta há 16 anos. “Com o tem o boi, que é um conjunto masculino e feminino. Nós resolvemos fazer um só para as mulheres. Ela se chama Vaca Mocha porque ela não tem chifre” disse a organizadora Enedina Luparelli.
O Secretário de Turismo e Cultura Gabriel Araújo destaca a importância do evento. “Ganha todo mundo, ganha a cultura, ganha o turista, ganha a cidade, ganham os munícipes e ganha o folião que vem brincar com a gente esse carnaval tradicional. O melhor carnaval do Espírito Santo”, disse.
Confira a programação:
Segunda-feira (04)
19h30 – Bloco das Piranhas
20h- Boi Trovão
20h30- Boi Chapadinho
21h- Lyra Zero Hora
21h30- Boi Tsunami
22h- Boi Fortunato
22h30- Boi Gaspar
23h- Vaca Furiosa
23h30- Boi Cyclone
00h- Boi Az de Ouro
00h30 - Boi Tornado
01h- Boi Sumidouro
01h30- Boi Chapado
02h- Encerramento
Terça-feira (05)
19h30 – Galera do Polate
20h- Boi Trovão
20h30- Boi Formiguinha
21h- Boi Guerreirinho
21h30- Boi Alado
22h- Vaca Furiosa
22h30- Boi Formigão
23h- Vaca Mocha
23h30- Boi Guerreiro
00h- Lyra Zero Hora
00h30 - Boi do Bijoca
01h- Boi Chapado
01h30- Boi Xodó
02h- Encerramento