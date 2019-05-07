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Fraudes na Santa Casa

Médicos são alvos de operação do Gaeco em Guaçuí

Entre os detidos na operação estão médicos e ex-gestores da Santa Casa do município
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

07 mai 2019 às 12:44

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 12:44

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 12:44

Médicos são alvos de operação do Gaeco no Sul do Estado Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O Grupo de Atuação de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Gaecco), do Ministério Público Estadual (MPES), cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em Guaçuí, Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (07).
Os investigadores apuram um esquema de fraudes na Santa Casa de Misericórdia da cidade. Médicos estão entre os alvos da operação. Ao menos duas dúzias de mandados de busca estariam sendo cumpridos em diferentes endereços de Guaçuí.
A operação corre em segredo de Justiça. Os presos foram levados para a delegacia do município. 
Médicos são alvos de operação do Gaeco em Guaçuí
 
O QUE DIZ A SANTA CASA
Por meio de nota, a assessoria do hospital confirmou a operação, disse que pelo menos seis pessoas ligadas à Santa Casa - entre médicos e ex-gestores - foram detidas e emitiu um comunicado.
"Ao longo dos 67 anos de história, a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí preza pela humanização e acolhimento do paciente, tendo em seu quadro de funcionários técnicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas e médicos extremamente capacitados. A operação ocorrida na manhã de hoje é uma ação do Ministério Público Estadual e corre em segredo de Justiça"
A administração do hospital informou que está colaborando com a investigação e que é a maior interessada em encontrar soluções para o impasse. A nota finaliza afirmando que a prestação de serviços não será prejudicada.
 

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