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Acidente

Maquinista morre após trator cair em ribanceira em Domingos Martins

Um ajudante que estava com ele dentro da cabine conseguiu pular do veículo

Publicado em 

05 fev 2019 às 15:14

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 15:14

Maquinista morre após máquina cair em ribanceira em Domingos Martins Crédito: Internauta Gazeta Online
Um maquinista morreu após perder o controle de um trator de esteira e cair em uma ribanceira na manhã desta terça-feira (05), na localidade de Alto Pena, zona rural de Domingos Martins, na Região Serrana. O caiu sobre o carro da vítima, uma picape que estava estacionada. Outro homem que estava dentro do trator conseguiu escapar e foi socorrido para um hospital da região.
De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 9h30. As duas vítimas, que ainda não foram identificadas, estavam dentro do trator preparando o solo para a plantação em um terreno íngreme. O maquinista teria perdido o controle do veículo e caído na ribanceira.
O ajudante conseguiu escapar, mas o condutor não resistiu e faleceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se encaminhou para o local.
Maquinista morre após trator cair em ribanceira em Domingos Martins
 

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