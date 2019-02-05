Um maquinista morreu após perder o controle de um trator de esteira e cair em uma ribanceira na manhã desta terça-feira (05), na localidade de Alto Pena, zona rural de Domingos Martins, na Região Serrana. O caiu sobre o carro da vítima, uma picape que estava estacionada. Outro homem que estava dentro do trator conseguiu escapar e foi socorrido para um hospital da região.
De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 9h30. As duas vítimas, que ainda não foram identificadas, estavam dentro do trator preparando o solo para a plantação em um terreno íngreme. O maquinista teria perdido o controle do veículo e caído na ribanceira.
O ajudante conseguiu escapar, mas o condutor não resistiu e faleceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se encaminhou para o local.
Maquinista morre após trator cair em ribanceira em Domingos Martins