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Acidente

Máquina usada em obra cai e atinge casas em Marataízes

Máquina da prefeitura do balneário fazia reparo na rua acima das casas, mas acabou caindo de um barranco e foi parar nos fundos das residências
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 mai 2019 às 18:52

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 18:52

Máquina niveladora caiu de um barranco em Marataízes Crédito: Zenilda São Paulo Correa
Uma máquina niveladora atingiu duas casas na tarde desta quinta-feira (23) em Marataízes, Litoral Sul do Estado. A máquina da prefeitura do balneário fazia reparo na rua acima das casas, mas acabou caindo de um barranco e foi parar nos fundos das residências. Por sorte, ninguém se feriu.
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Segundo a moradora Zenilda São Paulo Correa, que registrou imagens logo após o acidente, o veículo tombou por volta das 13h40, na rua Maria de Lourdes Ribeiro, Bairro Acapulco. “Felizmente não feriu ninguém. Nem o motorista da máquina. A prefeitura estava tapando buracos na rua com terra. Toda vez que chove é isto, uma rua que poderia ser asfaltada, eles insistem em tapar com terra”, conta a moradora.
Por telefone, a assessoria da prefeitura disse que parte de uma casa foi danificada e a Defesa civil esteve no local para avaliar o imóvel. A prefeitura afirmou também que vai indenizar a família, fazendo os reparos necessários.
Máquina niveladora caiu de um barranco em Marataízes Crédito: Zenilda São Paulo Correa

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