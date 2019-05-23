Máquina usada em obra cai e atinge casas em Marataízes

Uma máquina niveladora atingiu duas casas na tarde desta quinta-feira (23) em, Litoral. A máquina da prefeitura do balneário fazia reparo na rua acima das casas, mas acabou caindo de um barranco e foi parar nos fundos das residências. Por sorte, ninguém se feriu.

Segundo a moradora Zenilda São Paulo Correa, que registrou imagens logo após o acidente, o veículo tombou por volta das 13h40, na rua Maria de Lourdes Ribeiro, Bairro Acapulco. “Felizmente não feriu ninguém. Nem o motorista da máquina. A prefeitura estava tapando buracos na rua com terra. Toda vez que chove é isto, uma rua que poderia ser asfaltada, eles insistem em tapar com terra”, conta a moradora.