Malabarista fere homem com golpe de facão na cabeça em Cachoeiro

A vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Um homem de 46 anos foi ferido com um golpe de facão na cabeça em um semáforo do trevo do IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, por volta das 18h desta terça-feira (31). O suspeito faz malabarismos com facão no local e teria ameaçado a vítima, que entregava panfletos, para que saísse e fosse trabalhar em outro local.

A vítima contou para a Polícia Militar que estava no trevo entregando panfletos e que o malabarista começou a ameaçar ele, afirmando que ali era ponto dele e que não queria ninguém entregando panfletos no local. A vítima disse, ainda, que na tentativa de evitar confusão, teria se distanciado do local, mas foi surpreendido pelo suspeito que o feriu com um golpe de facão na cabeça.