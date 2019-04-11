Mais dois cães são encontrados envenenados em Ibatiba

Esse animal foi encontrado agonizando e reagiu após receber carvão aditivado Crédito: Internauta Gazeta Online

Outros quatro animais já haviam sido envenenados nesta quarta-feira (10). A prefeitura acionou a polícia para investigar o caso. Pelo menos mais dois cães foram encontrados com sinais de envenenamento na manhã desta quinta-feira (11) em Ibatiba , na região do Caparaó. Um deles não resistiu o outro foi socorrido por voluntários da Associação de Respeito e Cuidado aos Animais (Arca) .. A prefeitura acionou a polícia para investigar o caso.

O cachorro que sobreviveu estava agonizando em uma poça de água. Ele recebeu carvão aditivado e se recupera segundo a psicóloga e voluntária da associação, Luana Erika da Silva Nóia. “A gente não sabe se ele vai ficar com alguma sequela, mas ele já levantou após o medicamento. A gente vai torcer para ele ficar bem, só que alguns, infelizmente, a gente encontra morto”, contou.

Muitos cachorros são vistos em bando (de 10 a 15 cachorros) pelas ruas da cidade e que um deles chegou a ser jogado de uma ponte por um morador há aproximadamente duas semanas.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a prefeitura de Ibatiba registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil buscando investigação dos fatos e reafirma o repúdio aos maus-tratos aos cães de ruas que estão sendo denunciados nos últimos dias nas redes sociais. O Poder Executivo irá acompanhar o rumo das investigações, e espera que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados.