Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES

Um jovem de 22 anos morreu após ser baleado na Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul na manhã deste domingo (24). Heverton do Rosário Brandão chegou a ser socorrido. O crime teria sido motivado por uma briga em uma festa no dia anterior.

De acordo com a Polícia Militar, Heverton e a namorada passavam na Rua Carmem Freire por volta das 11 horas, quando o suspeito chegou em uma motocicleta Honda Bros laranja e branca. Segundo a PM, o criminoso teria parado e atirado diversas vezes na direção da vítima e fugiu do local.

Heverton, que foi atingido na perna e nas costas, foi socorrido por populares para o Hospital Evangélico de Itapemirim, mas morreu aproximadamente duas horas após dar entrada na unidade hospitalar. Antes de morrer ele conseguiu revelar para a polícia a identificação do suspeito e ainda disse que os dois haviam brigado em uma festa no dia anterior e que o suspeito havia o ameaçado de morte.

Your browser does not support the audio element. Jovem morre após ser baleado em Marataízes