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Violência

Jovem morre após ser baleado em Marataízes

Heverton do Rosario Brandão, de 22 anos, foi atingido na perna e nas costas pelos disparos

Publicado em 24 de Março de 2019 às 20:50

Publicado em 

24 mar 2019 às 20:50
Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES
Um jovem de 22 anos morreu após ser baleado na Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul na manhã deste domingo (24). Heverton do Rosário Brandão chegou a ser socorrido. O crime teria sido motivado por uma briga em uma festa no dia anterior.
De acordo com a Polícia Militar, Heverton e a namorada passavam na Rua Carmem Freire por volta das 11 horas, quando o suspeito chegou em uma motocicleta Honda Bros laranja e branca. Segundo a PM, o criminoso teria parado e atirado diversas vezes na direção da vítima e fugiu do local.
Heverton, que foi atingido na perna e nas costas, foi socorrido por populares para o Hospital Evangélico de Itapemirim, mas morreu aproximadamente duas horas após dar entrada na unidade hospitalar. Antes de morrer ele conseguiu revelar para a polícia a identificação do suspeito e ainda disse que os dois haviam brigado em uma festa no dia anterior e que o suspeito havia o ameaçado de morte.
Jovem morre após ser baleado em Marataízes
A namorada de Heverton não ficou ferida. Testemunhas recolheram diversas cápsulas no local do crime, que a polícia acredita que seja de pistola. O material será periciado. O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, o suspeito não foi localizado pela polícia.

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