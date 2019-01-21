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Região do Caparaó

Jovem morre afogado ao tentar tirar foto em cachoeira de Alegre

Marcos Vinícius de Souza Lima escorregou em uma pedra e caiu em um local com águas profundas

Publicado em 

21 jan 2019 às 13:06

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 13:06

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marcos não sabia nadar Crédito: Reprodução
Um jovem de 20 anos morreu afogado quando tentava tirar uma foto em uma cachoeira de Alegre, na região do Caparaó, neste domingo (20). Marcos Vinícius de Souza Lima não sabia nadar, escorregou em uma pedra e caiu dentro da água.
De acordo com a Polícia Militar, Marcos estava com amigos em um local conhecido como Ponte do Ramiro. Testemunhas contaram que o jovem escorregou da pedra e caiu na água enquanto tentava tirar uma foto. Amigos tentaram socorrer Marcos, porém não tiveram êxito.
> Mais uma criança morre afogada em rio de Boa Esperança, noroeste do ES
O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que informou que a vítima ficou aproximadamente 50 minutos submersa e que são sabia nadar. O local fica a aproximadamente dois quilômetros da entrada principal do Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, em uma propriedade particular.
O corpo de Marcos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Jovem morre afogado ao tentar tirar foto em cachoeira de Alegre
> Jovem é resgatado do mar por helicóptero da PM em Vila Velha
ORIENTAÇÕES
Os afogamentos, principalmente no verão, são comuns, mas o Corpo de Bombeiros dá algumas orientações para evitar estes acidentes.
1- Nunca ir em local que 'não dá pé', evitar locais com águas profundas. Como diz um ditado antigo, “água no umbigo é sinal de perigo”, acima de um metro de profundidade a pessoa já pode se afogar;
2- Evitar ingerir bebida alcoólica;
3- Se não souber nadar, ficar sempre às margens do rio e perto de pessoas que saibam nadar.
 

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