Jovem morre afogado ao tentar tirar foto em cachoeira de Alegre

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marcos não sabia nadar Crédito: Reprodução

Um jovem de 20 anos morreu afogado quando tentava tirar uma foto em uma cachoeira de Alegre , na região do Caparaó, neste domingo (20). Marcos Vinícius de Souza Lima não sabia nadar, escorregou em uma pedra e caiu dentro da água.

De acordo com a Polícia Militar, Marcos estava com amigos em um local conhecido como Ponte do Ramiro. Testemunhas contaram que o jovem escorregou da pedra e caiu na água enquanto tentava tirar uma foto. Amigos tentaram socorrer Marcos, porém não tiveram êxito.

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que informou que a vítima ficou aproximadamente 50 minutos submersa e que são sabia nadar. O local fica a aproximadamente dois quilômetros da entrada principal do Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, em uma propriedade particular.

O corpo de Marcos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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ORIENTAÇÕES

Os afogamentos, principalmente no verão, são comuns, mas o Corpo de Bombeiros dá algumas orientações para evitar estes acidentes.

1- Nunca ir em local que 'não dá pé', evitar locais com águas profundas. Como diz um ditado antigo, “água no umbigo é sinal de perigo”, acima de um metro de profundidade a pessoa já pode se afogar;

2- Evitar ingerir bebida alcoólica;

3- Se não souber nadar, ficar sempre às margens do rio e perto de pessoas que saibam nadar.