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Investigação

Inquérito sobre acidente com alunos da Apae continua sem conclusão

No dia 11 de outubro de 2018, funcionários e estudantes foram a um sítio em comemoração ao Dia das Crianças. Quando retornavam, a Kombi em que estavam rodou na pista e bateu em uma árvore. Dois alunos morreram
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jan 2019 às 21:24

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 21:24

Mortes em Guaçuí: três alunos da Apae permanecem em estado grave Crédito: Diego Gomes | TV Gazeta
Há mais de três meses da tragédia que matou dois estudantes da Apae de Guaçuí, na Região do Caparaó, em um acidente de carro, o inquérito continua sem conclusão. No dia 11 de outubro de 2018, funcionários e estudantes saíram da sede e foram a um sítio em comemoração ao Dia das Crianças. Quando retornavam, a Kombi em que estavam rodou na pista e bateu em uma árvore.
Chovia durante o acidente, mas as causas da batida ainda não foram apontadas. Um laudo pericial, de acordo com a Polícia Civil, é aguardado para concluir o caso que causou comoção no município. Sob a investigação da Delegacia de Guaçuí, a informação é de que testemunhas e os envolvidos do fato foram ouvidos.
Dois alunos morreram logo após o acidente: Adão Nunes Evangelista, 46 anos, e Juliana da Silva, 13 anos. Além deles, nove pessoas ficaram feridas. Destes, dois irmãos ficaram em estado grave e precisaram ser transferidos para um leito de UTI em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.
O acidente aconteceu em Guaçuí nesta quinta-feira (11) Crédito: Internauta | Gazeta Online
Na próxima segunda-feira (04), as aulas na Apae de Guaçuí retornam. Para o diretor da associação, Marcos Jauhar, é preciso esperar a conclusão do caso. “Os alunos já estão em casa, a maioria já voltou a estudar e as aulas começam na segunda. Não é fácil. Vamos esperar agora o resultado da perícia. Chovia demais no dia, a Kombi rodou na pista e depois estourou o pneu. Essas crianças iam constantemente para praia, para parque. Foi uma tragédia”, relembra.
Na data, os estudantes estavam em uma confraternização do Dia das Crianças realizada a apenas dois quilômetros da sede de Guaçuí. No local, estavam 120 alunos. Uma parte retornou à cidade mais cedo, na Kombi. Os demais alunos e funcionários retornaram em um ônibus.

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