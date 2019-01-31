Inquérito sobre acidente com alunos da Apae continua sem conclusão

Mortes em Guaçuí: três alunos da Apae permanecem em estado grave Crédito: Diego Gomes | TV Gazeta

Guaçuí, na Região do Caparaó, em um acidente de carro, o inquérito continua sem conclusão. No dia 11 de outubro de 2018, funcionários e estudantes saíram da sede e foram a um sítio em comemoração ao Dia das Crianças. Quando retornavam, a Kombi em que estavam rodou na pista e bateu em uma árvore. Há mais de três meses da tragédia que matou dois estudantes da Apae de, na Região do Caparaó, em um acidente de carro, o inquérito continua sem conclusão. No dia 11 de outubro de 2018, funcionários e estudantes saíram da sede e foram a um sítio em comemoração ao Dia das Crianças.

Polícia Civil, é aguardado para concluir o caso que causou comoção no município. Sob a investigação da Delegacia de Guaçuí, a informação é de que testemunhas e os envolvidos do fato foram ouvidos. Chovia durante o acidente, mas as causas da batida ainda não foram apontadas. Um laudo pericial, de acordo com a, é aguardado para concluir o caso que causou comoção no município. Sob a investigação da Delegacia de Guaçuí, a informação é de que testemunhas e os envolvidos do fato foram ouvidos.

Dois alunos morreram logo após o acidente: Adão Nunes Evangelista, 46 anos, e Juliana da Silva, 13 anos. Além deles, nove pessoas ficaram feridas. Destes, dois irmãos ficaram em estado grave e precisaram ser transferidos para um leito de UTI em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.

O acidente aconteceu em Guaçuí nesta quinta-feira (11) Crédito: Internauta | Gazeta Online

Na próxima segunda-feira (04), as aulas na Apae de Guaçuí retornam. Para o diretor da associação, Marcos Jauhar, é preciso esperar a conclusão do caso. “Os alunos já estão em casa, a maioria já voltou a estudar e as aulas começam na segunda. Não é fácil. Vamos esperar agora o resultado da perícia. Chovia demais no dia, a Kombi rodou na pista e depois estourou o pneu. Essas crianças iam constantemente para praia, para parque. Foi uma tragédia”, relembra.