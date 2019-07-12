Incêndio queima o equivalente a 25 campos de futebol no Sul do ES

A área é uma região de pastagens e fica às margens da BR 482. O Corpo de Bombeiros informou que, quando soube do incêndio, estava atendendo outra ocorrência, no Parque Nacional da Cachoeira da Fumaça e uma equipe da Defesa Civil de Alegre foi acionada para tentar controlar o incêndio. O fogo foi apagado com ajuda dos próprios moradores da região.