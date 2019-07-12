Incêndio queima o equivalente a 25 campos de futebol no Sul do ES

Um incêndio, na tarde desta quinta-feira (11), destruiu o equivalente a 25 campos de futebol entre os municípios de Jerônimo Monteiro e Alegre, no Sul do Estado. Segundo o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo-Idaf, tudo indica que o fogo é criminoso.
A área é uma região de pastagens e fica às margens da BR 482. O Corpo de Bombeiros informou que, quando soube do incêndio, estava atendendo outra ocorrência, no Parque Nacional da Cachoeira da Fumaça e uma equipe da Defesa Civil de Alegre foi acionada para tentar controlar o incêndio. O fogo foi apagado com ajuda dos próprios moradores da região.
O Idaf alerta que queimadas estão proibidas até dia 31 de outubro devido ao período mais seco do ano e depois desta data, somente com autorização do Instituto.