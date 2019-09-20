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Mata nativa

Incêndio atinge vegetação em Venda Nova do Imigrante

A Defesa Civil do município continua monitorando os focos de incêndios em todas as regiões afetadas

Publicado em 

20 set 2019 às 09:19

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 09:19

O município de Venda Nova do Imigrante registrou nesta quinta (19) e sexta-feira (20) vários incêndios em vegetação, em comunidades rurais. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros se dividiram para atender as ocorrências.
Na comunidade de São José de Alto Viçosa o fogo, que atingiu grandes proporções, chegou em uma plantação de eucalipto e em uma área de mata nativa. Um caminhão pipa precisou ser usado pela Defesa Civil de Venda Nova para controlar as chamas, além da equipe do Corpo de Bombeiros que também foi acionada.
Já nesta sexta-feira (20), pela manhã, o Corpo de Bombeiros informou que precisou ir até a localidade de São João de Viçosa, na rodovia ES 473, para apagar as chamas que estavam na vegetação.
A Defesa Civil do município continua monitorando os focos de incêndios em todas as regiões afetadas.
INCÊNDIO EM MUNIZ FREIRE

Em Muniz Freire também foi registrado um incêndio que começou na última quarta-feira (18) e o Corpo de Bombeiro continuou acompanhando até esta sexta-feira (20) pela proporção das chamas.

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