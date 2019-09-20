Incêndio atinge vegetação em Venda Nova do Imigrante

O município deregistrou nesta quinta (19) e sexta-feira (20) vários incêndios em vegetação, em comunidades rurais. A Defesa Civil e ose dividiram para atender as ocorrências.

Na comunidade de São José de Alto Viçosa o fogo, que atingiu grandes proporções, chegou em uma plantação de eucalipto e em uma área de mata nativa. Um caminhão pipa precisou ser usado pela Defesa Civil de Venda Nova para controlar as chamas, além da equipe do Corpo de Bombeiros que também foi acionada.