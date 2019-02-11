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Acidente

Idoso fica ferido após carro capotar em Itapemirim

Vítima foi socorrida para o Hospital Evangélico de Itapemirim

Publicado em 

11 fev 2019 às 13:34

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 13:34

Idoso fica ferido após carro capotar em Itapemirim Crédito: André Oliveira / Internauta Gazeta Online
Um idoso de 63 anos ficou ferido após capotar com o veículo que dirigia. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (10) em Itapemirim, no Sul do Estado. 
> Ônibus escolar tomba com crianças em zona rural de Fundão
De acordo com a Polícia Militar, a vítima conduzia um veículo modelo Fiat Palio e, por causas ainda desconhecidas, foi parar em uma propriedade particular, às margens da rodovia. Quando a viatura chegou ao local ele já havia sido socorrido para o Hospital Evangélico de Itapemirim. Como ele estava abalado, não conseguiu explicar as causas do acidente. O estado de saúde do idoso não foi divulgado.
> Motorista capota com carro após ser fechado por outro veículo em Camburi

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