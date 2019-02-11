Idoso fica ferido após carro capotar em Itapemirim

De acordo com a Polícia Militar, a vítima conduzia um veículo modelo Fiat Palio e, por causas ainda desconhecidas, foi parar em uma propriedade particular, às margens da rodovia. Quando a viatura chegou ao local ele já havia sido socorrido para o Hospital Evangélico de Itapemirim. Como ele estava abalado, não conseguiu explicar as causas do acidente. O estado de saúde do idoso não foi divulgado.