Idoso acusado de estuprar criança de 5 anos no ES é preso em Minas

Um idoso de 65 anos foi preso nesta sexta-feira (27) acusado de estuprar uma criança de 5 anos. Ele foi localizado no município de Espera Feliz, em Minas Gerais, após ser reconhecido por um policial capixaba.
O idoso foi flagrado cometendo o estupro, na quinta-feira (26), por volta das 18h, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, pelo pai da criança. Mas conseguiu fugir do local.
Após o atendimento à vítima e à avó que estava na responsabilidade da menina, a Polícia Militar fez buscas, mas o acusado não foi localizado.
Na fuga, ele atropelou um rapaz de 20 anos, em um bairro próximo.
Pela proximidade do município de Guaçuí com Minas Gerais, os militares do Espírito Santo comunicaram o policiamento mineiro sobre o caso.
O acusado, que seria o companheiro da avó da vítima, foi levado para a Delegacia de Alegre.