Idosa do Caparaó tem coronavírus descartado e confirmação de influenza

A idosa de 89 anos que estava com suspeita de coronavírus, em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba, está com influenza. Por isso, ela foi retirada da lista de suspeitos de Covid-19. O caso foi registrado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) como descartado no município de Divino de São Lourenço, também região Sul do Estado, onde ela mora com a filha.
A princípio, o caso foi divulgado como sendo de Guaçuí porque, segundo a prefeitura do município, ela foi atendida primeiramente em hospital da cidade. A idosa chegou a ser transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Até o fechamento desta matéria, a reportagem de A Gazeta, não conseguiu o atual estado de saúde da paciente.
GUAÇUÍ INVESTIGA OUTRO CASO
Até a noite deste sábado (28), quando foi emitido o último boletim da Sesa, o município de Guaçuí investiga um outro caso. Segundo a prefeitura, a paciente está internada na Santa Casa de Cachoeiro, aguardando o resultado dos exames. O estado de saúde não foi informado.