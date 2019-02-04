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Caiu em barranco

Ibatiba: jovem morre em acidente após desligar o carro em movimento

No veículo haviam outros ocupantes que foram levados para o Pronto Atendimento do município

Publicado em 

04 fev 2019 às 14:22

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 14:22

Um jovem de 22 anos morreu após um acidente na localidade de Santa Clara, zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó, na tarde deste domingo (03). Luis Antônio da Silva Oliveira estava em um veículo que caiu em uma ribanceira. Outras vítimas que estavam no veículo foram socorridas por pessoas que estavam no local. O número de feridos não foi divulgado.
> Quatro pessoas ficam feridas após acidentes no Sul do ES
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 13h. Testemunhas contaram que o veículo seguia na ES 185, sentido Córrego dos Almeida x Asfalto de Santa Clara. O proprietário do veículo contou que seu genro, Luis Antônio, teria desligado o veiculo e colocado neutro, mas ao passar em uma curva o volante teria travado e ele perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco. Após a queda, o veículo teria capotado várias vezes até cair na estrada de lavoura de café.
> Estado tem duas mortes por dia no trânsito
Quando os policiais chegaram no local, os outros ocupantes do veículo já tinham sido socorridos por moradores da região para o Pronto Atendimento de Ibatiba. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas a enfermeira constatou que o Luis Antônio havia falecido no local do acidente. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Jovem morre em acidente após desligar o carro em movimento em Ibatiba

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