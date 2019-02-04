Ibatiba: jovem morre em acidente após desligar o carro em movimento

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 13h. Testemunhas contaram que o veículo seguia na ES 185, sentido Córrego dos Almeida x Asfalto de Santa Clara. O proprietário do veículo contou que seu genro, Luis Antônio, teria desligado o veiculo e colocado neutro, mas ao passar em uma curva o volante teria travado e ele perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco. Após a queda, o veículo teria capotado várias vezes até cair na estrada de lavoura de café.