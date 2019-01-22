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Tragédia em Marataízes

Homem tenta salvar a irmã e os dois morrem afogados em praia no ES

Mirairdes Gomes de Oliveira, 50 anos, e seu irmão, Altamir Gomes de Oliveira, 43 anos, chegaram a ser regatados

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 18:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jan 2019 às 18:07
Irmãos chegaram a ser resgatados, mas não resistiram e morreram Crédito: Reprodução
Duas pessoas morreram afogadas em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (22). As vítimas eram irmãos e tomavam banho em uma praia da região central. Eles chegaram a ser resgatados ao pronto socorro do município, mas não resistiram.
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, Mirairdes Gomes de Oliveira, 50 anos, estava se afogando na praia, na altura da Praia do Barussinha. Seu irmão, Altamir Gomes de Oliveira, 43 anos, viu que a irmã se afogava e tentou resgatar, mas não conseguiu.
Populares contaram que um guarda-vida que estava no local resgatou as vítimas até a areia e realizou reanimação até a chegada da ambulância. Porém, as mortes foram confirmadas no Pronto Socorro da Barra de Itapemirim. As vítimas são naturais de cidade de Contagem, Minas Gerais, mas moravam no município mineiro de Betim. Os corpos serão encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O engenheiro Everson Pereira, que mora no balneário, contou que os irmãos alugaram um apartamento da família. “Eles estão há três semanas em um apartamento do meu pai, que fica perto do Centro. Não os conhecia, mas estou tentando ajudar a família”, disse o morador.
O secretário de Defesa Social do município, Anderson Gouveia, afirmou que o guarda vida que estava na praia fez o resgate. "Primeiro retirou a mulher, depois o homem. Por conta dos ventos fortes, o mar está revolto em todo o balneário e eles foram orientados a não entrar na água. Estavam com uma irmã e cinco crianças na praia. A Prefeitura está dando todo o suporte com psicólogos e assistente social. O município fará o translado do corpo", afirma o secretário. 
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