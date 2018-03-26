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Desespero

Homem pede para ser preso após flagrar traição da esposa no ES

Ele carregava duas facas na cintura, quando foi abordado por policiais. 'Me levem preso. Se não me levarem , vou matá-la', teria dito o acusado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 19:42

Publicado em 26 de Março de 2018 às 19:42

Delegacia de Guaçuí Crédito: Divulgação/PMG
Um homem de 35 anos pediu a policiais que fosse preso, ao ser abordado no bairro João Ferraz, em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba. A justificativa? Ele disse que flagrou uma traição da esposa e queria matá-la.
 
De acordo com informações da Polícia Militar, o caso ocorreu no domingo (25), quando foi recebida a denúncia de que um homem andava armado pelas ruas de Guaçuí. Uma guarnição encontrou o acusado, por volta das 15 horas, e, com ele, foram encontradas duas facas. Ao ser indagado sobre o que faria,o homem relatou que mataria a companheira porque flagrou uma traição dela. "Me levem preso. Se não me levarem , vou matá-la", teria dito o acusado aos policiais. 
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Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Alegre, onde foi ouvido, mas liberado. As duas facas que estavam com ele foram apreendidas.
O caso será investigado pela Delegacia de Guaçuí. Nomes não foram divulgados.

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