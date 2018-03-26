Homem pede para ser preso após flagrar traição da esposa no ES

De acordo com informações da Polícia Militar, o caso ocorreu no domingo (25), quando foi recebida a denúncia de que um homem andava armado pelas ruas de Guaçuí. Uma guarnição encontrou o acusado, por volta das 15 horas, e, com ele, foram encontradas duas facas. Ao ser indagado sobre o que faria,o homem relatou que mataria a companheira porque flagrou uma traição dela. "Me levem preso. Se não me levarem , vou matá-la", teria dito o acusado aos policiais.