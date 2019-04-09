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Acidente

Homem fica ferido após ser atropelado em Castelo

A vítima, de 32 anos, teria saído correndo no meio da rua na hora do acidente

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 13:23

Publicado em 

09 abr 2019 às 13:23
Homem ferido após ser atropelado em Castelo Crédito: Internauta Gazeta Online
Um homem de 32 anos foi atropelado na tarde desta segunda-feira (08) na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro de Castelo, no Sul do Estado. Ele teria saído correndo no meio da rua na hora do acidente.
De acordo com a Polícia Civil, o atropelamento aconteceu por volta das 17h30. Testemunhas contaram que a vítima estaria em um bar e, por motivos ainda desconhecidos, teria saído correndo, atravessou a rua e atingiu a lateral de um ônibus que passava no local.
Com o impacto da batida, a vítima caiu com a cabeça no chão e ficou gravemente ferida. O homem foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

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