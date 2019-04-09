Homem fica ferido após ser atropelado em Castelo

Um homem de 32 anos foi atropelado na tarde desta segunda-feira (08) na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro de Castelo, no Sul do Estado. Ele teria saído correndo no meio da rua na hora do acidente.
De acordo com a Polícia Civil, o atropelamento aconteceu por volta das 17h30. Testemunhas contaram que a vítima estaria em um bar e, por motivos ainda desconhecidos, teria saído correndo, atravessou a rua e atingiu a lateral de um ônibus que passava no local.
Com o impacto da batida, a vítima caiu com a cabeça no chão e ficou gravemente ferida. O homem foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).