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Prisão

Homem é preso por tentar roubar igreja em Guaçuí

Ele também é acusado por furto em uma igreja, em Vila Velha, no ano de 2016.

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 17:07

Publicado em 

26 jun 2019 às 17:07
Viatura da Polícia Militar Crédito: Arquivo
A Polícia Militar prendeu na noite desta terça-feira (25), em Guaçuí, na região do Caparaó, um homem de 39 anos, morador de Caratinga/MG, que tentou roubar uma igreja, no bairro Norte do município.
O homem, identificado como M. F. F., estava em um veículo Siena prata e com uma maleta preta e tentou arrombar as portas de aço e de vidro de uma Igreja Assembleia de Deus, e posteriormente, subiu as escadas que dá acesso a uma residência.
O morador da residência percebeu a movimentação, chamou populares e com isso, o acusado fugiu do local. Quando a polícia fez buscas no local, localizou o homem em outra rua, já com outra camisa e com uma bolsa de viagens, que tinha uma bateria de carro.
Após a revista, a polícia deu a voz de prisão. No interior do veículo foram encontrados os documentos do carro e do acusado. O veículo era de propriedade de uma locadora, que informou que o homem deixou um outro veículo no local, mas que não atendia mais as ligações. O veículo permanece no local em que estava estacionado.
A polícia informou também que ao ser realizado consulta no sistema, foi constatado que há registro de passagens do acusado por furto em uma igreja, em Vila Velha, no ano de 2016.
 

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