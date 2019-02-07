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Acidente

Grave acidente na BR 262 mata uma pessoa e deixa feridos em Brejetuba

Colisão envolveu veículos com placas de Minas Gerais
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 fev 2019 às 18:22

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 18:22

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente na tarde desta quinta-feira (7) no quilômetro 134 da BR 262, em Brejetuba, região Serrana do Estado. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi entre dois veículos.
O acidente aconteceu por volta das 12h. A batida foi entre um Celta, cor prata, com placas de Governador Valadares, Minas Gerais, e um Renault Logan, também de cor prata, com placas de Belo Horizonte, também no estado mineiro. As causas do acidente ainda não foram informadas.
Crédito: Corpo de Bombeiros
Uma pessoa morreu no local e outras quatro foram resgatadas, de acordo com o Corpo dos Bombeiros. 
O motorista do Celta, de aproximadamente 25 anos, estava deitado no banco do motorista com parada respiratória, hemorragia interna e externa e o carona, de aproximadamente de 19 anos estava consciente com dores no ombro direito, fora do veículo. Após ser retirado do veículo, o motorista não resistiu e morreu. O carona do veículo Celta foi conduzido para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. Ele segue internado, segundo a unidade.
O casal do Logan e sua filha de 4 anos foram avaliados pela equipe do resgate. Apresentavam escoriações e dores do impacto pelo cinto de segurança e foram conduzidos para o Hospital de Brejetuba. A família foi atendida e liberada, de acordo com o Pronto Socorro da unidade. 
O trânsito, segundo a PRF, é complicado no local. A perícia foi acionada e a identidade da vítima ainda não foi informada.
> Leia mais matérias sobre Acidentes

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