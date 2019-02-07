Grave acidente na BR 262 mata uma pessoa e deixa feridos em Brejetuba

Brejetuba, região Serrana do Estado. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi entre dois veículos. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente na tarde desta quinta-feira (7) no quilômetro 134 da BR 262 , em, região Serrana do Estado. Segundo as primeiras informações da, a batida foi entre dois veículos.

O acidente aconteceu por volta das 12h. A batida foi entre um Celta, cor prata, com placas de Governador Valadares, Minas Gerais, e um Renault Logan, também de cor prata, com placas de Belo Horizonte, também no estado mineiro. As causas do acidente ainda não foram informadas.

Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma pessoa morreu no local e outras quatro foram resgatadas, de acordo com o Corpo dos Bombeiros.

O motorista do Celta, de aproximadamente 25 anos, estava deitado no banco do motorista com parada respiratória, hemorragia interna e externa e o carona, de aproximadamente de 19 anos estava consciente com dores no ombro direito, fora do veículo. Após ser retirado do veículo, o motorista não resistiu e morreu. O carona do veículo Celta foi conduzido para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. Ele segue internado, segundo a unidade.

O casal do Logan e sua filha de 4 anos foram avaliados pela equipe do resgate. Apresentavam escoriações e dores do impacto pelo cinto de segurança e foram conduzidos para o Hospital de Brejetuba. A família foi atendida e liberada, de acordo com o Pronto Socorro da unidade.