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Golfinhos são vistos no mar de Marataízes, no Sul do ES

As imagens foram registradas pelo guarda-vida Everson Duarte nesta quinta-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 13:10

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 13:10

A Praia Central de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, recebeu alguns turistas diferentes na manhã desta quinta-feira (23). Golfinhos estavam nadando próximo à praia e chamaram a atenção de quem estava no local.
O vídeo foi registrado pelo guarda-vida da Prefeitura de Marataízes Everson Duarte. Ele contou que não é comum ver golfinhos na região nesta época do ano. Eles costumam passar no fim do ano, geralmente, em dezembro. Devem ter vindo comer algum cardume que estava por ali.
Golfinhos são vistos nadando em Marataízes
Golfinhos são vistos nadando em Marataízes Crédito: Everson Duarte
Segundo Everson, ele foi até o fim do píer que tem na Praia Central e foi possível avistar pelo menos quatro golfinhos, que estavam a cerca de 400 metros da areia.

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