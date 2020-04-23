Golfinhos são vistos no mar de Marataízes, no Sul do ES

A Praia Central de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, recebeu alguns turistas diferentes na manhã desta quinta-feira (23). Golfinhos estavam nadando próximo à praia e chamaram a atenção de quem estava no local.
O vídeo foi registrado pelo guarda-vida da Prefeitura de Marataízes Everson Duarte. Ele contou que não é comum ver golfinhos na região nesta época do ano. Eles costumam passar no fim do ano, geralmente, em dezembro. Devem ter vindo comer algum cardume que estava por ali.
Segundo Everson, ele foi até o fim do píer que tem na Praia Central e foi possível avistar pelo menos quatro golfinhos, que estavam a cerca de 400 metros da areia.