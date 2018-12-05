Funcionário da prefeitura de Mimoso é preso por receptação

Materiais apreendidos na casa de José Paulo Albino Crédito: Divulgação Polícia Civil

Um funcionário público de 58 anos foi preso acusado de receptação em Mimoso do Sul , no Sul do estado, na manhã desta quarta-feira (05). Na casa dele foram apreendidas diversas botijas de gás e outros produtos proveniente de furto. José Paulo Albino é motorista efetivo. O autor dos furtos, identificado como Welington Marques de Souza, “Pelotinha” , 19 anos também foi detido.

De acordo com a Polícia Civil, as prisões ocorreram após meses de investigação. O delegado Rômulo Carvalho explica que o que chama atenção é que a maioria das vítimas eram pessoas simples.

“O que nos chama atenção é de que esses crimes de furto são feitos por usuários de droga e a maioria foi feita em casa de pessoas humildes onde uma botija de gás tem uma importância significativa. Com esta ação a gente espera romper este círculo vicioso entre o autor e fomentador do crime que é o receptador”, disse o delegado Rômulo Carvalho.

Na casa de José Paulo foram apreendidas 13 munições , 13 aves da fauna silvestre, 11 botijas de gás entre vazias, cheias e semi cheias. Além de outros objetos que foram furtados e outros que serão verificados.