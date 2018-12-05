Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia

Funcionário da prefeitura de Mimoso é preso por receptação

Na casa dele foram encontrados diversas botijas de gás e outros produtos proveniente de furto

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 13:42

Publicado em 

05 dez 2018 às 13:42
Materiais apreendidos na casa de José Paulo Albino Crédito: Divulgação Polícia Civil
Um funcionário público de 58 anos foi preso acusado de receptação em Mimoso do Sul, no Sul do estado, na manhã desta quarta-feira (05). Na casa dele foram apreendidas diversas botijas de gás e outros produtos proveniente de furto. José Paulo Albino é motorista efetivo. O autor dos furtos, identificado como Welington Marques de Souza, “Pelotinha” , 19 anos também foi detido.
De acordo com a Polícia Civil, as prisões ocorreram após meses de investigação. O delegado Rômulo Carvalho explica que o que chama atenção é que a maioria das vítimas eram pessoas simples.
“O que nos chama atenção é de que esses crimes de furto são feitos por usuários de droga e a maioria foi feita em casa de pessoas humildes onde uma botija de gás tem uma importância significativa. Com esta ação a gente espera romper este círculo vicioso entre o autor e fomentador do crime que é o receptador”, disse o delegado Rômulo Carvalho.
Na casa de José Paulo foram apreendidas 13 munições , 13 aves da fauna silvestre, 11 botijas de gás entre vazias, cheias e semi cheias. Além de outros objetos que foram furtados e outros que serão verificados.
José Paulo foi autuado em flagrante por receptação qualificada, posse de munição, crime contra a ordem econômica (por adquirir e armazenar irregularmente botijas de gás de cozinha). Já Welington vai responder por furto qualificado. Os dois foram levados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mimoso do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados