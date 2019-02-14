Forte chuva provoca alagamentos em Guaçuí

A chuva forte que atingiu o interior de, região do Caparaó, alagou casas e destruiu plantações. Quatro casas foram invadidas pela água, provocando prejuízos materiais no interior das residências, além de uma produtora que perdeu sua plantação de flores.

Na comunidade de São Romão, adurou aproximadamente 40 minutos. O volume, segundo a Defesa Civil, foi considerado anormal, sendo chamada por alguns moradores como uma tromba d’água – o que não é confirmado pelo órgão.

O secretário de Agricultura, Edielson Rodrigues, e o coordenador da Defesa Civil, Joilson Wagner Costa, estiveram na região. Outra comunidade próxima, conhecida como Fazenda da Barra, também sofreu com alagamentos, porém, os moradores não tiveram prejuízos.

A prefeitura informou que iniciou os serviços de recuperação das estradas, na região. O serviço, porém, depende também das condições meteorológicas. “Estamos dando toda a atenção aos moradores da região e já começamos a recuperar as estradas, além de estarmos mobilizando nossas equipes para analisarmos o que aconteceu para que a água atingisse a comunidade, para buscarmos uma solução que evite que isso volte a acontecer”, afirmou o secretário.