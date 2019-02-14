Forte chuva provoca alagamentos em Guaçuí

A chuva forte que atingiu o interior de Guaçuí, região do Caparaó, alagou casas e destruiu plantações. Quatro casas foram invadidas pela água, provocando prejuízos materiais no interior das residências, além de uma produtora que perdeu sua plantação de flores.
Na comunidade de São Romão, a chuva durou aproximadamente 40 minutos. O volume, segundo a Defesa Civil, foi considerado anormal, sendo chamada por alguns moradores como uma tromba d’água – o que não é confirmado pelo órgão.
O secretário de Agricultura, Edielson Rodrigues, e o coordenador da Defesa Civil, Joilson Wagner Costa, estiveram na região. Outra comunidade próxima, conhecida como Fazenda da Barra, também sofreu com alagamentos, porém, os moradores não tiveram prejuízos.
A prefeitura informou que iniciou os serviços de recuperação das estradas, na região. O serviço, porém, depende também das condições meteorológicas. “Estamos dando toda a atenção aos moradores da região e já começamos a recuperar as estradas, além de estarmos mobilizando nossas equipes para analisarmos o que aconteceu para que a água atingisse a comunidade, para buscarmos uma solução que evite que isso volte a acontecer”, afirmou o secretário.