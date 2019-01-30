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Região Serrana

Festa do Tomate em Venda Nova do Imigrante deve atrair 40 mil pessoas

Entre as atrações estão os artistas nacionais Bruna Viola e Bruno & Barreto

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 13:34

Publicado em 

30 jan 2019 às 13:34
Festa do Tomate em Venda Nova Crédito: Divulgação
A comunidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, será palco de mais uma edição da Festa do Tomate no próximo fim de semana. A programação engloba concurso de qualidade de tomate, sorteio de R$ 250 mil, eleição de rainha e princesa e shows com artistas regionais e nacionais. São esperadas 40 mil pessoas nos três dias de evento.
A festa, organizada pela Associação de Desenvolvimento Comunitário de Alto Caxixe, começou em 1986 quando os moradores da comunidade se reuniam no final das celebrações dominicais para fazer uma confraternização. O presidente Luciano Pravato contou que, desde então, a festa só vem crescendo. 750 voluntários trabalham desde a limpeza até a secretaria.
“A comunidade começou no plantio de tomates e, aos poucos, foi ganhando força. O Incaper, junto com um grupo de jovens da igreja, teve a ideia de criar um evento onde, aos domingos, os agricultores traziam produtos para a igreja e convidavam comunidades vizinhas para participar. Eles compravam essas verduras e a cada ano inovava. E como brincadeira começamos o concurso de qualidade e hoje se tornou um marco estadual”, contou Pravato.
A programação começa no dia 01 de fevereiro e segue até o dia 03 de fevereiro no Centro de Eventos Tomatão, que foi inaugurado em 2016. A entrada na sexta-feira durante o dia é franca e a partir de 21h custa R$ 20,00; no sábado a partir das 21h o valor da entrada é de R$ 50,00 e, no domingo, durante todo o dia a entrada é gratuita.
O dinheiro arrecadado durante a festa será revestido para entidades filantrópicas e melhoria no Centro de Eventos Tomatão. A programação completa do evento pode ser conferida no site oficial do evento.
CONCURSO DE QUALIDADE
De acordo com a associação, o tomate de Alto Caxixe é enviado para diversos Estados. Com a criação do concurso de qualidade, os produtores da região tem a possibilidade de melhorar ainda mais no manejo da cultura dos frutos.
“Esse concurso leva em conta a análise laboratorial (50%) e sensorial (50%). Essa análise começa na sexta quando os tomates são recebidos. As amostras são levadas para o laboratório. E no sábado acontece a análise sensorial. Ela é feita durante o almoço e no domingo são somadas as notas e divulgado o resultado”, disse.
Na análise sensorial são avaliados itens como: sabor, cor e detalhes de paladar. O vencedores serão contemplados com uma premiação em dinheiro, certificado de qualidade e troféu.
CULINÁRIA
O cardápio está recheado de comidas típicas que tem como principal ingrediente o tomate. Entre eles o tomate recheado, churrasco de tomate e tomate na chapa. A novidade para este ano é o chope de tomate (feito por uma cervejaria artesanal da região das montanhas); hambúrguer de tomate e o tomate frito empanado.
Os pratos são feito na cozinha do Tomatão por cozinheiras voluntárias e vendidos para os visitantes.

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