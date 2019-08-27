Feridos em acidente com ônibus na BR 101 deixam hospital no Sul do ES

Os feridos do, começaram a deixar o hospital. Os 20 passageiros e o motorista tiveram ferimentos leves e foram levados para atendimento em Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua.

No mesmo dia, oito feridos, que foram atendidos no hospital de Atílio Vivácqua, foram liberados, ainda pela manhã. Os outros 13, foram internados na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, e a assessoria informou que 12 receberam alta e um continua internado para realização de exames e não tem previsão de ser liberado.