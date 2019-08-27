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Um continua para exames

Feridos em acidente com ônibus na BR 101 deixam hospital no Sul do ES

Um paciente continua internado para realização de exames e não tem previsão de ser liberado

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 18:49

Publicado em 

27 ago 2019 às 18:49
Acidente com ônibus em Atílio Vivacqua, na madrugada desta segunda (26) Crédito: Junia Vasconcellos
Os feridos do acidente com um ônibus da Viação Itapemirim, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26), na BR 101 Sul, no KM 429, começaram a deixar o hospital. Os 20 passageiros e o motorista tiveram ferimentos leves e foram levados para atendimento em Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua.
No mesmo dia, oito feridos, que foram atendidos no hospital de Atílio Vivácqua, foram liberados, ainda pela manhã. Os outros 13, foram internados na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, e a assessoria informou que 12 receberam alta e um continua internado para realização de exames e não tem previsão de ser liberado.
> Ônibus cai em barranco e deixa feridos no Sul do ES
O transporte dos passageiros está sendo realizado pela Viação Itapemirim, que disponibilizou outro veículo, inclusive para o destino final. O ônibus saiu da Paraíba e seguia para o Rio de Janeiro quando saiu da pista e caiu em um barranco, por volta das 4h30.
O trânsito no local não ficou interrompido durante o socorro das vítimas, apenas para destombamento do ônibus, que foi realizado pela Eco 101, empresa responsável pela via, às 11h.
 

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