Falsa dentista é detida em Cachoeiro de Itapemirim

Uma falsa dentista, de 24 anos, foi encaminhada para a Delegacia de, no Sul do Estado, em uma ação de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (CRO-ES). A ação aconteceu durante a manhã desta sexta-feira (08). Além de não ter a formação profissional, o local não tinha alvará de funcionamento e foi interditado.