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Crime

Falsa dentista é detida em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o fiscal do Conselho de Odontologia, Frank Morais, no momento da abordagem, a falsa dentista atendia um paciente
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 fev 2019 às 18:42

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 18:42

Uma falsa dentista, de 24 anos, foi encaminhada para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, em uma ação de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (CRO-ES). A ação aconteceu durante a manhã desta sexta-feira (08). Além de não ter a formação profissional, o local não tinha alvará de funcionamento e foi interditado.
Segundo o fiscal do Conselho de Odontologia, Frank Morais, no momento da abordagem, a falsa dentista atendia um paciente. “O paciente em atendimento estava em tratamento havia cerca de 90 dias. Fizemos o auto de infração, acionamos a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária, que interditou o local, pois não tinha registro sanitário”, afirmou.
A falsa profissional disse ao fiscal ainda que atuou bom tempo como auxiliar de saúde bucal e, depois, chegou a cursar o 1º período da faculdade de Odontologia, mas saiu da faculdade. Na unidade, existiam mais de 100 prontuários de pacientes.
Segundo a Polícia Civil, a falsa profissional assinou um termo circunstanciado, foi ouvida e liberada. Ela responderá pelo exercício ilegal da profissão.  
Para verificar profissionais e clínicas, que devem possuir registro junto ao CRO, as pessoas podem acessar o site do conselho pelo endereço www.croes.org.br. Na página, é possível fazer denúncias ligadas aos serviços e odontológicos.

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